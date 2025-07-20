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У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік: відео резонансної ДТП

Неділя 20 липня 2025 04:20
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У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік: відео резонансної ДТП Ілюстративне фото: у Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Працівник прокуратури потрапив у резонансну ДТП у Києві. Він збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис генпрокурора Олександра Кравченка.

Аварія сталась близько 23:30 суботи, 19 липня у Голосіївському районі столиці. Відео з моментом аварії показав генпрокурор Кравченко. За його словами, винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.

За попередніми даними, жінка, яку збив чиновник - жива.

Винуватець аварії - Андрій Молочний. Він головний спеціаліст відділу органів прокуратури.

Водночас Кравченко заявив, що бере справу під особистий контроль та буде представляти потерпілу у суді.

" Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде", - написав він під відео.

ДТП у Києві

Варто нагадати, вчора у столиці сталась ще одна резонансна аварія - автомобіль "Мерседес" влетів у літню терасу ресторану, де на той момент перебували люди. Спочатку у поліції заявили, що за кермом була жінка, яка не впоралась з керуванням.

Але потім з'ясувалось, що водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

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