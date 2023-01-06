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У Києві померла ще одна жертва атаки Росії напередодні Нового року

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П'ятниця 06 січня 2023 11:28
У Києві померла ще одна жертва атаки Росії напередодні Нового року Фото: у Києві померла ще одна жертва атаки Росії напередодні Нового року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві померла ще одна жертва російського обстрілу 29 грудня. Увесь цей час жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - пише Кличко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про десятий масований обстріл росіян. Внаслідок удару у Києві було пошкоджено більше 20 будинків та лікарню. Також в деяких районах столиці виявили уламки ракет.

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