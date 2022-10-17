У Києві поліцейські підстрелили дрон-камікадзе: з'явилося відео

Він опублікував відео, яке було зроблене під час сьогоднішньої атаки дронів. На кадрах помітно, що поліцейські зі стрілкової зброї підстрелили дрон. Після цього безпілотник окупантів впав.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Всього окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріли зафіксовані також у Сумській та Дніпропетровській областях.

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