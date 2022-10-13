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В Києві поки не плануються відключення світла, - ДТЕК

Фото: в Києві поки не плануються відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки відповідальному споживанню електроенергії жителями столиці та злагодженим діям енергетиків ДТЕК та "Укренерго" в Києві поки не плануються відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Енергетикам ДТЕК Київські електромережі та спеціалістам НЕК Укренерго вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, що дозволить поки не застосовувати в столиці графіки аварійних відключень. Це стало можливим в тому числі завдяки тому, що кияни відгукнулися на заклики знизити споживання у пікові години навантаження", - повідомили в компанії.

В ДТЕК також подякували жителям столиці за суттєве скорочення споживання в години ранкового і вечірнього максимуму.

"Кожен громадянин сьогодні енергетик. Ми вдячні жителям столиці за відповідальне споживання електроенергії в найскладніші дні для нашої енергосистеми", - повідомили в компанії.

Разом з тим, в компанії наголосили, що ситуація залишається складною і ризик повторних ворожих атак на українську енергетичну інфраструктуру зберігається.

"Енергетики ДТЕК, "Укренерго", інших компаній, служби порятунку і Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб убезпечити енергосистему і не допустити відключень споживачів. Однак ризик нових терористичних атак на українські електростанції і підстанції залишається і потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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