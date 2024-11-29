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У Києві показали нові кадри наслідків атаки дронів

Фото: КМВА показала наслідки атаки дронів у Дніпровському районі (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти ввечері 28 листопада атакували Київ дронами. З'явилися нові кадри наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

КМВА опублікувала кадри наслідків російської атаки дронів у Дніпровському районі.

Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі була пошкоджена будівля поліклініки. Раніше КМВА повідомляла, що у лікарні була пожежа.

 

Також внаслідок атаки пошкодженні сусідні з  лікарнею будинки. Там вибиті вікна, пошкоджені стіни. 

 

Фото: наслідки атаки дронів у Дніпровському районі (t.me/VA_Kyiv)

Атака на Київ

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:40 28 листопада. Пізніше у столиці оголосили повторну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу дронів.

У Києві працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Відомо, що у Дніпровському районі впали уламки. За словами міської влади, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Внаслідок атаки постраждала людина.

Крім того, зафіксоване падіння уламків у Святошинському районі. Там був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

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