У Києві показали нові кадри наслідків атаки дронів

Російські окупанти ввечері 28 листопада атакували Київ дронами. З'явилися нові кадри наслідків атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
КМВА опублікувала кадри наслідків російської атаки дронів у Дніпровському районі.
Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі була пошкоджена будівля поліклініки. Раніше КМВА повідомляла, що у лікарні була пожежа.
Також внаслідок атаки пошкодженні сусідні з лікарнею будинки. Там вибиті вікна, пошкоджені стіни.
Фото: наслідки атаки дронів у Дніпровському районі (t.me/VA_Kyiv)
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:40 28 листопада. Пізніше у столиці оголосили повторну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу дронів.
У Києві працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Відомо, що у Дніпровському районі впали уламки. За словами міської влади, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Внаслідок атаки постраждала людина.
Крім того, зафіксоване падіння уламків у Святошинському районі. Там був пошкоджений об'єкт інфраструктури.
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