У Києві показали нові кадри наслідків атаки дронів

Атака на Київ

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:40 28 листопада. Пізніше у столиці оголосили повторну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу дронів.

У Києві працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Відомо, що у Дніпровському районі впали уламки. За словами міської влади, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Внаслідок атаки постраждала людина.

Крім того, зафіксоване падіння уламків у Святошинському районі. Там був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

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