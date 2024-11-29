У Києві показали нові кадри наслідків атаки дронів

Російські окупанти ввечері 28 листопада атакували Київ дронами. З'явилися нові кадри наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

КМВА опублікувала кадри наслідків російської атаки дронів у Дніпровському районі. Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі була пошкоджена будівля поліклініки. Раніше КМВА повідомляла, що у лікарні була пожежа. Також внаслідок атаки пошкодженні сусідні з лікарнею будинки. Там вибиті вікна, пошкоджені стіни. Фото: наслідки атаки дронів у Дніпровському районі (t.me/VA_Kyiv)