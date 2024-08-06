У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП

ДТП у Києві

Нагадаємо, напередодні у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, внаслідок чого були постраждалі.

Також ми повідомляли про те, що у Києві сталася ДТП за участю автобуса та вантажівки. Внаслідок пригоди постраждали пасажири маршрутки та водій.

Крім того, навесні в околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин. Постраждали п'ятеро людей.

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