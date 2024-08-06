UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП

Фото: ДТП з трамваєм у Києві 6 серпня(t.me/kyivpatrol)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин та врізався в інший. Попередньо у рейкового транспортного засобу відмовили гальма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва та місцеві Telegram-канали.

Відомо, що Трамвай промчався по вулиці Глибочицькій на повній швидкості, збиваючи на своєму шляху десятки машин. 

Як зазначають очевидці події, зрештою рейковий транспортний засіб, у якому не було водія, зупинився тільки тоді, коли врізався в інший трамвай.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - йдеться в повідомленні поліції столиці. 

Як повідомляють в КМДА, попередньо постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу. Трамваї №14 та №18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

ДТП у Києві

Нагадаємо, напередодні у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, внаслідок чого були постраждалі.

Також ми повідомляли про те, що у Києві сталася ДТП за участю автобуса та вантажівки. Внаслідок пригоди постраждали пасажири маршрутки та водій.

Крім того, навесні в околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин. Постраждали п'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТППоділАварія