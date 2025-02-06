В Києві побили підлітка: поліція проводить перевірку
Поліція проводить перевірку по факту побиття підлітка у Києві. Подія сталася в Оболонському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Так, інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері, 6 лютого, під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.
"Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило", - йдеться у поліції.
Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників.
Випадки побиття підлітків в Україні
Зазначимо, що цей випадок далеко не перший. Так, раніше підлітки побили хлопця в селі Софіївська Борщагівка, Інцидент трапився під Києвом 25 січня. Поліція почала розслідування.
До цього підлітки побили і словесно знущалися з 12-річної дівчини в Білій Церкві. Поліція вже встановила фігурантів конфлікту, а одного 16-річного юнака суд навіть залишив під вартою до 20 березня.
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