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У Києві на блокпосту суддя на смерть збив військового. Від тесту на алкоголь відмовляється

Фото: у Києві на плокпосту суддя на смерть збив військового Нацгвардії (facebook com kyivcity gov ua0
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

У Києві на блокпосту суддя збив на смерть військового Нацгвардії. Від тесту на алкоголь винуватець аварії відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

"Так, вночі суддя їхав повз блокпоста, нацгвардієць побачив, що дуже швидко їде машина, пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи", - розповів він.

За словами джерела, на місце одразу під'їхала поліція та ДБР. Водій одразу відмовився від тесту на алкоголь. Наразі на місці аварії відбуваються слідчі дії.

Відомо, що правоохоронці хотіли примусово взяти винуватця аварії на огляд, але знову відмовився. Нині готується клопотання до суду, щоб примусово відправити його на огляд за рішенням суду.

У соцмережах пишуть, що у загиблого нацгвардійця залишилося двоє дітей.

Що говорять в ДБР?

В ДБР офіційно підтвердили факт ДТП за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві.

Як зазначили у відомстві, суддю затримано.

"Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився", - додали в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомлялося, 1 травня, вдень у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій збив двох військових та співробітницю поліції.

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КиївДТП