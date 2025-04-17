У Києві підлітки все частіше "грають зі смертю": батьків попередили про небезпечний тренд

Останнім часом у Києві фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Це - надзвичайно небезпечне заняття, яке може мати фатальні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що таке зачепінг і як за нього можуть покарати

Українцям пояснили, що зачепінг - це:

спроби дітей і підлітків кататися на зовнішніх частинах громадського транспорту (зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках);

порушення правил користування громадським транспортом;

надзвичайно небезпечне заняття, яке може мати фатальні наслідки.

За такі дії в Україні передбачено адміністративну, а у разі серйозних наслідків - кримінальну відповідальність.

Чим небезпечний проїзд у непристосованих для цього місцях

З огляду на ситуацію, що склалась у столиці, фахівці нагадали громадянам, чим саме небезпечний проїзд у місцях, які до цього не пристосовані.

Висока напруга. Контактні рейки або лінії живлення в метро та електротранспорті мають надвисоку напругу (так, контактна рейка у підземці має напругу у 825 В).

"Навіть короткий дотик призводить до сильного ураження струмом, яке має летальні наслідки", - розповіли українцям.

Різке гальмування або рух із перешкодами. Йдеться про те, що транспорт може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість (при цьому людина, яка перебуває зовні - на даху, буферах чи між вагонами - практично не має шансу втриматися).

Результатом є падіння на рейки, де є висока напруга, або ж під колеса транспортного засобу.

Обмежені габарити тунелю в метрополітені.

"На деяких ділянках тунелів метро габарити є мінімальними - вони призначені винятково для проходження вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона, зокрема на даху чи зовні, є смертельно небезпечним", - розповіли експерти.

Погана видимість - машиніст або водій може фізично не бачити, що хтось чіпляється за транспорт. Тож він не зможе зреагувати або зупинитися вчасно.

Порушення аеродинаміки й тиск повітря. Йдеться про те, що на високій швидкості створюється сильний потік повітря (тобто людину може буквально зірвати або притиснути до елементів інфраструктури - наприклад опор або стін).

Небезпека для інших пасажирів і руху.

"Зачепери порушують правила безпеки та ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя інших учасників дорожнього руху", - пояснили у КМДА.

Крім того, такі дії ускладнюють роботу транспорту та спричиняють затримки.

Як можна запобігти трагедії: поради українцям

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА закликають батьків, вчителів і молодь звернути увагу на небезпеку, яка пов'язана з таким екстремальним хобі, як зачепінг.

Українцям рекомендують говорити з дітьми:

про відповідальність;

про тиск однолітків;

про ціну миттєвих рішень.

Крім того, пасажирів і перехожих просять: