У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв

Як повідомляє ДСНС, кількість загиблих у дев’ятиповерховому будинку зросла до 18.

“Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки”, - повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі відомо, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 23 людини, ще 134 дістали поранення.

За словами Клименка, рятувальні роботи тривають, спеціалісти вже дісталися до підвальних приміщень.

“Не хочу прогнозувати, але сподіваюся, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо”, - зазначив він.