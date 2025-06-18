У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ в ніч на 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименко у телемарафоні та ДСНС України.
Як повідомляє ДСНС, кількість загиблих у дев’ятиповерховому будинку зросла до 18.
“Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки”, - повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.
Наразі відомо, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 23 людини, ще 134 дістали поранення.
За словами Клименка, рятувальні роботи тривають, спеціалісти вже дісталися до підвальних приміщень.
“Не хочу прогнозувати, але сподіваюся, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо”, - зазначив він.
У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив 18 червня Днем жалоби, підкресливши, що подібні обстріли мирного міста нічим іншим, як геноцидом, назвати не можна.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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