У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв

Фото: У столиці продовжують рятувальні роботи з пошуку тіл під завалами (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ в ніч на 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименко у телемарафоні та ДСНС України.

Як повідомляє ДСНС, кількість загиблих у дев’ятиповерховому будинку зросла до 18. “Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки”, - повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко. Наразі відомо, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 23 людини, ще 134 дістали поранення. За словами Клименка, рятувальні роботи тривають, спеціалісти вже дісталися до підвальних приміщень. “Не хочу прогнозувати, але сподіваюся, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо”, - зазначив він.