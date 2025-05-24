У Києві під час атаки чоловік намагався скоїти самогубство в укритті

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 травня, у Києві жінка вчинила стрілянину. Жінка, перебуваючи поруч з під'їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будинку, а після пішла.

Також нещодавно чоловік скоїв смертельну стрілянину на Софіївській Борщагівці під Києвом. Чоловік розстріляв військовослужбовця та його тещу. 63-річного підозрюваного затримали за місцем проживання.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили автомат, понад 300 набоїв калібру 5,45 міліметра, гранату Ф-1. За даними слідства, між затриманим та військовим був конфлікт через продаж зброї.

Чоловіку оголосили підозру за фактом умисного вбивства двох людей. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.