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У Києві під час атаки чоловік намагався скоїти самогубство в укритті

Ілюстративне фото: чоловік намагався скоїти самогубство під час атаки на Київ (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У Києві чоловік намагався скоїти самогубство в ніч на 24 травня. Чоловік вистрілив у себе в укритті під час російської атаки.

Про це РБК-Україна розповіли у поліції Києва.

Сьогодні низка Telegram-каналів повідомили, що нібито під час нічної атаки в укритті школи чоловік здійснив постріл собі у голову. У мережі писали, що чоловіка госпіталізували.  За словами очевидців, він нібито був у наркотичному сп'яніння.

У поліції Києва підтвердили РБК-Україна, що був факт спроби самогубства. Наразі чоловік у лікарні. В якому він зараз стані - невідомо.
 

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 травня, у Києві жінка вчинила стрілянину. Жінка, перебуваючи поруч з під'їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будинку, а після пішла.

Також нещодавно чоловік скоїв смертельну стрілянину на Софіївській Борщагівці під Києвом. Чоловік розстріляв військовослужбовця та його тещу. 63-річного підозрюваного затримали за місцем проживання.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили автомат, понад 300 набоїв калібру 5,45 міліметра, гранату Ф-1. За даними слідства, між затриманим та військовим був конфлікт через продаж зброї.

Чоловіку оголосили підозру за фактом умисного вбивства двох людей. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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