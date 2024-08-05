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У Києві на Печерську військовий влаштував стрілянину, - джерела

Фото: в центрі Києва військовий влаштував стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

В Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Згодом військовий був затриманий.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Зазначимо, що напередодні в ЗМІ та соціальних мережах поширилася інформація про те, що військовий напав на охоронця ЖК "Бульвар Фонтанів" у Печерському районі столиці. Повідомлялося, що після приїзду правоохоронців перший намагався втікати на машині та не зупинявся на вимогу поліцейських.

Як розповіли РБК-Україна джерела, мова йде про діючого військовослужбовця, який отримав поранення на фронті та перебував на лікуванні.

Після інциденту його затримали правоохоронці та передали командуванню військової частини. Що стосується пістолета, то він не бойовий. Охоронець, з яким у затриманого стався конфлікт, поранень не отримав. Військовий стріляв у повітря. 

 

Нагадаємо, що наприкінці липня в Харківській області через особистий конфлікт в одному з підрозділів сталася стрілянина. Внаслідок чого троє військовослужбовців загинули.

Також ми писали про конфлікт зі стріляниною за участю працівників ТЦК на Закарпатті.

Крім того, раніше в Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

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КиївПечерский районВійськовий