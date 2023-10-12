UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та влаштував стрілянину

Фото: в Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та влаштував стрілянину (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та здійснив декілька хаотичних пострілів. Зловмисника вдалося затримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"У Києві сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: в Києві затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр
(t.me/mvs_ukraine)

За даними правоохоронців, інцидент стався на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та зі зброї здійснив кілька пострілів. 

Як стало відомо, озброєний чоловік погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити правоохоронців.

Бійці КОРД затримали зловмисника, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що 3 жовтня в Києві також сталася стрілянина. Тоді військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Трагедія трапилася на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, стрілка затримали.

Всі деталі цього інциденту - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київбизнес