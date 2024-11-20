У Києві оголосили повітряну тривогу: росіяни знову запустили дрони

Фото: люди в укритті (Getty Images)

Зранку, 20 листопада, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги було чути о 05:37. За декілька хвилин до цього, військові попередили, що у напрямку Києва з півдня летить ворожий ударний безпілотник. Киян закликали перебувати в укриттях.