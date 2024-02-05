В Києві на Оболоні сталася ДТП: постраждали п'ятеро людей, серед них дитина (фото)

"Дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Героїв Дніпра на столичній Оболоні. Внаслідок ДТП п’ятеро осіб госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Подробиці ДТП

4 лютого, близько 22:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Для з’ясування обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку.

На місці події правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Mustang» не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

"Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", - додали в поліції.

На місці пригоди продовжують працювати слідчі, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП у Києві

1 лютого в Києві, на проспекті Академіка Глушкова, трапилась дорожня аварія. Внаслідок неї загинула дівчина-підліток.

6 листопада 2023 року у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.