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В Києві на Оболоні сталася ДТП: постраждали п'ятеро людей, серед них дитина (фото)

Київ, Понеділок 05 лютого 2024 09:41
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В Києві на Оболоні сталася ДТП: постраждали п'ятеро людей, серед них дитина (фото) Фото: у Києві на Оболоні сталася ДТП, п'ятеро постраждалих (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Гурковська

Пізно ввечері, 4 лютого, у Києві, на Оболоні, сталася ДТП. В аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Героїв Дніпра на столичній Оболоні. Внаслідок ДТП п’ятеро осіб госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Подробиці ДТП

4 лютого, близько 22:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Для з’ясування обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку.

На місці події правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Mustang» не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

"Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", - додали в поліції.

На місці пригоди продовжують працювати слідчі, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП у Києві

1 лютого в Києві, на проспекті Академіка Глушкова, трапилась дорожня аварія. Внаслідок неї загинула дівчина-підліток.

6 листопада 2023 року у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

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