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У Києві на Оболоні сталась стрілянина, є поранений: поліція розкрила перші деталі

Фото: у Києві на Оболоні сталась стрілянина 26 березня (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Кава

В Оболонському районі Києва 26 березня сталася стрілянина. Унаслідок події поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Близько 14:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий чоловік декілька разів вистрілив у місцевого мешканця та втік з місця події.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.

За вказаною адресою було виявлено 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи.

 Фото: у Києві на Оболоні сталась стрілянина 26 березня (facebook.com/UA.KyivPolice)

У зв'язку з подією у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію. На пошуки зловмисника орієнтували усі наряди поліції. У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися виявився 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Інциденти зі стріляниною в Україні

Раніше ми писали про те, що у Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автівки.

Також вчора в одному з районів Харкова невідомий відкрив стрілянину по двох пасажирських автобусах.

Раніше у Подільському районі Києва сталася стрілянина в офісній будівлі 20 березня. Стрілець після злочину наклав на себе руки.

Крім того, у Києві троє чоловіків влаштували стрілянину і погоню за іноземцем. Після того, як вони наздогнали потерпілого, почали його бити, вимагаючи повернення грошей.

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