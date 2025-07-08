У Києві невідомий застрелив чоловіка у власному авто, нападника розшукують

У Деснянському районі Києва сьогодні зранку, 8 липня, невідомий застрелив чоловіка у власному автомобілі, нападника розшукує поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку", - зазначили у поліції.
Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
За словами прес-служби поліції, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, нападника розшукують.
Нагадаємо, що на початку червня підліток в одній зі шкіл Львова вчинив стрілянину посеред класу. Поліцейські встановили учня, який відкрив вогонь. Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові.
Також раніше повідомлялось, що у центрі Одеси 27 червня сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є поранений. За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї
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