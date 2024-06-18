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У Києві невідомий вистрілив у чоловіка в автомобілі та втік: поліція шукає нападника

Фото: збройний напад на водія у Києві 18 червня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто, відкривши по ньому вогонь зі зброї. Наразі поліція шукає нападника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Telegram.

"До столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У поліції уточнюють, що жінка поранень не отримала.

"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - повідомляють правоохоронці. 

 

Подібні випадки у столиці

Нагадаємо, що наприкінці травня чоловік влаштував стрілянину в Оболонському районі Києва. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

Також про випадок зі стріляниною в столиці стало відомо у жовтні минулого року, коли водій автівки не зупинився на блокпосту на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по машині.

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КиївНаціональна поліція