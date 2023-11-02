У Києві невідомі стріляли в автомобіль адвоката, їх розшукує поліція

Сьогодні, 2 листопада, невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Правоохоронці почали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.
У Шевченківському районі Києва слідчі розпочали кримінальне провадження через обстріл автомобіля столичного адвоката.
Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.
"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили в столичній поліції.
Наразі ж правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, ми повідомляли, що напочатку літа в Одесі сталась перестрілка, в результаті якої загинула людина.
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