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У Києві невідомі стріляли в автомобіль адвоката, їх розшукує поліція

Фото: столичному адвокату розстріляли авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 листопада, невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

У Шевченківському районі Києва слідчі розпочали кримінальне провадження через обстріл автомобіля столичного адвоката.

Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили в столичній поліції.

Наразі ж правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що напочатку літа в Одесі сталась перестрілка, в  результаті якої загинула людина.

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Київобстріл Києва