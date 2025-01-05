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У Києві немовля залишили у замкненій квартирі: поліція розшукує неповнолітню матір

Київ, Неділя 05 січня 2025 21:46
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У Києві немовля залишили у замкненій квартирі: поліція розшукує неповнолітню матір Ілюстративне фото: у Києві немовля залишили у замкненій квартирі (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Поліція Києва розшукує 16-річну матір, яка залишила немовля у замкненій квартирі. Дитина перебувала у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Поліція Києва встановлює місцеперебування матері, яка залишила свою однорічну дитину у замкненій квартирі.

Повідомлення про замкнене немовля надійшло вночі до Дніпровського управління поліції. На місце події прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима квартири дитячий плач, проте двері ніхто не відчиняв. За допомогою служби КАРС правоохоронці відкрили двері.

У квартирі знаходилась дитина у критичному стані, без дорослих. Лікарі госпіталізували немовля, надаючи йому необхідну допомогу.

"Особа матері дитини встановлена – це 16-річна уродженка Херсонщини, яка проживає у столиці", - пояснили правоохоронці.

Поліцейські зауважили, що наразі розшукують жінку, а також встановлюють її родичів.

За фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що дана стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше цього року сталась не менш жахлива ситуація. У четвер, 2 січня, у місті Богуслав, Київської області, було знайдено новонародженого хлопчика. Його залишили у сумці поруч з приватним будинком.

Детальніше про даний інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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