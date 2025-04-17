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У Києві напали на відомого журналіста Юрія Макарова, він у лікарні: всі подробиці

Фото: Юрій Макаров (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

На журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова скоїли замах. Він перебуває у лікарні, поліція відкрила кримінальну справу.

Все, що відомо про замах на журналіста Юрія Макарова - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Що відомо про замах на журналіста

Надзвичайна подія сталася 16 квітня пізно ввечері. "Суспільне" повідомило, що невідомий напав на Юрія Макарова і наніс йому ножове поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає. 

"Закликаємо міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль. Команда Суспільного Мовлення бажає найшвидшого одужання Юрію Макарову і сподівається, що нападник буде знайдений і покараний", - йдеться в повідомленні "Суспільного". 

Поліція порушила кримінальну справу

Столичні поліцейські повідомили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі. 

За даними правоохоронців, повідомлення про чоловіка з тілесними ушкодженнями надійшло до поліції вчора ввечері. Невідомий підійшов до потерпілого та наніс удар ножем.

"Пораненого госпіталізували, поліцейські наразі вживають заходи щодо затримання зловмисника", - заявили в прес-службі поліції Києва. 

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