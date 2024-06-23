У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника

У Києві на одному з енергетичних об'єктів виявили тіло чоловіка. Це працівник підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Також в Івано-Франківській області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки. На місце інциденту викликали поліцію.

"Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

43-річного працівника підприємства без ознак життя виявили під час повітряної тривоги в укритті. Причини смерті - невідомі.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня росіяни атакували енергетичні об'єкти у двох областях. У Львівській області через обстріл виникла пожежа.

У Запорізькій області внаслідок атаки поранення отримали двоє енергетиків. Сьогодні стало відомо, що один з поранених енергетиків помер у лікарні. Російська ракета вбила диспетчера підстанції "Укренерго".

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