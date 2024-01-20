У Києві на мості Патона сталась ДТП, рух транспорту ускладнений

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що, 3 січня, під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто внаслідок чого рух трасою Київ-Чоп був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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