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У Києві на мості Патона сталась ДТП, рух транспорту ускладнений

Фото: у Києві на мості Патона сталась ДТП, рух транспорту ускладнений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві внаслідок аварії ускладнений рух транспорту на мості Патона в напрямку лівого берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"У зв'язку з ДТП на мосту Патона рух транспорту ускладнений в напрямку лівого берега. Організовано об‘їзд зустрічною смугою", - пише пресслужба. 

Поліція закликає врахувати вищезгадану інформацію під час планування маршруту. 

Водночас подробиці аварії не розкриваються. 

Фото: у Києві на мості Патона сталась ДТП, рух транспорту ускладнений (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що, 3 січня, під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто внаслідок чого рух трасою Київ-Чоп був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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КиївДТП