У Києві мобілізований впав з авто та загинув: в ТЦК розповіли деталі інциденту

"Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського (ТЦК та СП - ред.), двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу. Чоловік отримав несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі.

Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина", - сказано у дописі.

Також у ТЦК наголосили на важливості дотримання дотримання конституційного обов'язку "щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильного виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".