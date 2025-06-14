У Києві мобілізований впав з авто та загинув: в ТЦК розповіли деталі інциденту
Днями у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Під час руху чоловік впав, через що отримав травми і загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київського міського ТЦК та СП.
"Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського (ТЦК та СП - ред.), двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його", - йдеться у повідомленні.
У ТЦК зазначили, що під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу. Чоловік отримав несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі.
Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.
"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина", - сказано у дописі.
Також у ТЦК наголосили на важливості дотримання дотримання конституційного обов'язку "щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильного виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Інші інциденти з ТЦК
Нагадаємо, 11 червня, у Харкові 29-річний чоловік влаштував підпал у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Зокрема, він прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Усередині кімнати він зачинився і підпалив тканину запальничкою, після чого скористався ситуацією і втік через вікно 2-го поверху.
Наразі чоловіку оголосили підозру і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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