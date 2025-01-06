У Києві вандал підпалив прапори загиблих військових на Майдані

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювання та намагається їх підпалити.

Шевченківське управління поліції зареєструвало зазначену інформацію та розпочало розслідування. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.