UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві вандал підпалив прапори загиблих військових на Майдані

Фото: У Києві невідомий намагався спалити прапорці загиблих військових (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Поліція Києва розслідує інцидент на Майдані Незалежності, де невідомий чоловік намагався підпалити прапорці, встановлені в пам’ять про загиблих військових.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювання та намагається їх підпалити. 

Шевченківське управління поліції зареєструвало зазначену інформацію та розпочало розслідування. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

Нагадаємо, що чоловік уночі пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Правоохоронці його затримали.

Крім того, поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліціяПоліція Києва