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У Києві вандал підпалив прапори загиблих військових на Майдані

Київ, Понеділок 06 січня 2025 10:15
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У Києві вандал підпалив прапори загиблих військових на Майдані Фото: У Києві невідомий намагався спалити прапорці загиблих військових (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Поліція Києва розслідує інцидент на Майдані Незалежності, де невідомий чоловік намагався підпалити прапорці, встановлені в пам’ять про загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювання та намагається їх підпалити.

Шевченківське управління поліції зареєструвало зазначену інформацію та розпочало розслідування. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

Нагадаємо, що чоловік уночі пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Правоохоронці його затримали.

Крім того, поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.

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Національна поліція Поліція Києва
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