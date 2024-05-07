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У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП: є постраждалі (фото)

Фото: у Києві зіткнулись вантажівка і автобус (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири маршрутки та її водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, автопригода трапилась сьогодні близько о 8-ї години у Дніпровському районі столиці.

"За попередньою інформацією, водій камазу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що травми отримали водій автобуса та 6 пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

"На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Інформацію буде оновлено", - зазначають у столичній поліції. 

Фото: ДТП за участі автобуса та вантажівки у Дніпровському районі столиці (www.facebook.com/UA.KyivPolice)

ДТП у Києві та області

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW. Він збив двох пішоходів в Оболонському районі.

Також напередодні на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.

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КиївДТП