У Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну: перші фото та деталі про постраждалих

В Оболонському районі Києва вранці понеділка, 14 квітня, маршрутка потрапила у ДТП з автомобілем Mercedes Benz. Постраждали п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За даними поліції, аварія сталась близько 08:40 ранку на вулиці Дніпроводській. Водій маршрутки в'їхав у вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.

За попередніми даними, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобусу, віком від 32 до 56 років. Їх з тілесними ушкодження у вигляді переломів кінцівок було доставлено до медичних закладів. А ось 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим.

Фото: у Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну (t.me/gunpKyiv)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Декілька тижнів тому масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась у Бучанському районі Київської області. Там зіштовхнулись автомобіль Mitsubishi та маршрутне таксі.