У Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну: перші фото та деталі про постраждалих
В Оболонському районі Києва вранці понеділка, 14 квітня, маршрутка потрапила у ДТП з автомобілем Mercedes Benz. Постраждали п'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
За даними поліції, аварія сталась близько 08:40 ранку на вулиці Дніпроводській. Водій маршрутки в'їхав у вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.
За попередніми даними, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобусу, віком від 32 до 56 років. Їх з тілесними ушкодження у вигляді переломів кінцівок було доставлено до медичних закладів. А ось 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Декілька тижнів тому масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась у Бучанському районі Київської області. Там зіштовхнулись автомобіль Mitsubishi та маршрутне таксі.
Також ми писали, що нетверезий водій влаштував ДТП під час комендантської години в Києві. Постраждали троє пасажирів та сам водій, у якого зафіксували перевищення алкоголю в крові в 10 разів.
А на початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.
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