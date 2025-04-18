У Києві на Гідропарку підлітки побили військового: двоє вже в поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram .

За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Підлітки повалили військового на землю і почали бити руками та ногами.

"Поліцейські затримали двох нападників Це - 17-річні місцеві жителі, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників", - додали в поліції.

Також там уточнили, що лікарі надають необхідну допомогу постраждалому чоловікові. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом).