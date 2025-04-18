У Києві на Гідропарку підлітки побили військового: двоє вже в поліції
У Києві біля станції метро "Гідропарк" сталася масова бійка. Група підлітків напала на військовослужбовця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.
За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Підлітки повалили військового на землю і почали бити руками та ногами.
"Поліцейські затримали двох нападників Це - 17-річні місцеві жителі, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників", - додали в поліції.
Також там уточнили, що лікарі надають необхідну допомогу постраждалому чоловікові. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом).
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Нагадаємо, на початку лютого в Рівному жінка побила військового металевою трубою. У нього виявили забої.
Також 8 лютого стало відомо, що в Одесі працівники медичної клініки побили жінку, чий син загинув на війні з Росією. Її повалили на підлогу і били рукою по голові.
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