В Києві двоє дівчат побили школярку: поліція проводить перевірку

Поліція Києва перевіряє факт побиття школярки в Оболонському районі. Інцидент зафіксовано на відео, яке опублікували в соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Столичні правоохоронці пояснили, що сьогодні, 23 січня, перевіряються факти щодо побиття школярки в Оболонському районі Києва.
Як повідомили правоохоронці, інформацію про інцидент було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.
"Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області 13-річний учень 8 класу побив 12-річного шестикласника.
Даний інцидент зняв на відео однокласник потерпілого.
Днями РБК-Україна розповідало про те, що у Білій Церкві група підлітків побила та принижувала 12-річну дівчинку.
Відео інциденту, де видно, як дівчинці погрожують, кидають у неї використані жуйки та б’ють, було опубліковано в мережі.
Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, за фактом побиття дитини 16 січня відкрито кримінальне провадження.
РБК-Україна розповідало, що відомо про цей інцидент.
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