В Києві двоє дівчат побили школярку: поліція проводить перевірку

Поліція Києва перевіряє факт побиття школярки в Оболонському районі. Інцидент зафіксовано на відео, яке опублікували в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Столичні правоохоронці пояснили, що сьогодні, 23 січня, перевіряються факти щодо побиття школярки в Оболонському районі Києва.

Як повідомили правоохоронці, інформацію про інцидент було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.

"Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом", - наголосили правоохоронці.