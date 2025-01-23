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В Києві двоє дівчат побили школярку: поліція проводить перевірку

Київ, Четвер 23 січня 2025 20:49
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В Києві двоє дівчат побили школярку: поліція проводить перевірку Фото: дівчата побили школярку в Києві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція Києва перевіряє факт побиття школярки в Оболонському районі. Інцидент зафіксовано на відео, яке опублікували в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Столичні правоохоронці пояснили, що сьогодні, 23 січня, перевіряються факти щодо побиття школярки в Оболонському районі Києва.

Як повідомили правоохоронці, інформацію про інцидент було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.

"Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом", - наголосили правоохоронці.

Булінг та насильство серед підлітків

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області 13-річний учень 8 класу побив 12-річного шестикласника.

Даний інцидент зняв на відео однокласник потерпілого.

Днями РБК-Україна розповідало про те, що у Білій Церкві група підлітків побила та принижувала 12-річну дівчинку.

Відео інциденту, де видно, як дівчинці погрожують, кидають у неї використані жуйки та б’ють, було опубліковано в мережі.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, за фактом побиття дитини 16 січня відкрито кримінальне провадження.

РБК-Україна розповідало, що відомо про цей інцидент.

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