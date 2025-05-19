Правоохоронці дізнались про інцидент під час моніторингу соціальних мереж. На відео двоє чоловіків з автомобіля Audi стріляли з пістолета під час їзди. В

Вже протягом години місцеперебування зловмисників було визначено - вони відпочивали у місцевому ресторані.

Фото: у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину під час їзди, поліція провела спецоперацію (t.me/gunpKyiv)

Під час затримання у зловмисників вилучили пістолет. Обидва - кияни, віком 22 та 33 роки. Наразі з ними спілкуються слідчі у Дарницькому управлінні поліції.

Що загрожує

Як пише поліція, за внаслідок інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Відповідно до статті, зловмисниками загрожує до 7 років.