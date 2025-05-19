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У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину під час їзди, поліція провела спецоперацію

Понеділок 19 травня 2025 14:07
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У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину під час їзди, поліція провела спецоперацію Фото: у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину під час їзди, поліція провела спецоперацію (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянина у Дарницькому районі під час їзди в автомобілі. Обидвом вже затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Правоохоронці дізнались про інцидент під час моніторингу соціальних мереж. На відео двоє чоловіків з автомобіля Audi стріляли з пістолета під час їзди. В

Вже протягом години місцеперебування зловмисників було визначено - вони відпочивали у місцевому ресторані.

Фото: у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину під час їзди, поліція провела спецоперацію (t.me/gunpKyiv)

Під час затримання у зловмисників вилучили пістолет. Обидва - кияни, віком 22 та 33 роки. Наразі з ними спілкуються слідчі у Дарницькому управлінні поліції.

Що загрожує

Як пише поліція, за внаслідок інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Відповідно до статті, зловмисниками загрожує до 7 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 травня, невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.

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