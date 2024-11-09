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У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки"

Фото: у Києві дівчина повісилася на знаку метро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Києві дівчина вчинила самогубство. Вранці правоохоронці знайшли дівчину повішеною на знаку метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва та ЗМІ.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що зранку правоохоронці знайшли повішене на знаку метро "Осокорки" тіло дівчини.

Як розповіли РБК-Україна в поліції Києва, судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті. Про причини наразі невідомо, поліція з'ясовує всі деталі інциденту.

Відомо, що дівчина була лише 2000 року народження.

Самогубства в Києві

Нагадаємо, що це не перший випадок пов'язаний з самогубствами у столиці.

Раніше РБК-Україна писало про двох 17-річних дівчат, які викинулись із даху багатоповерхівки. Ситуація відбулась в жовтні минулого року.

За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства.

Зауважимо, що за два тижні до того у Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі.

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Київ