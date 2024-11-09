У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки"

У Києві дівчина вчинила самогубство. Вранці правоохоронці знайшли дівчину повішеною на знаку метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва та ЗМІ.

Відомо, що дівчина була лише 2000 року народження.

Як розповіли РБК-Україна в поліції Києва, судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті. Про причини наразі невідомо, поліція з'ясовує всі деталі інциденту.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що зранку правоохоронці знайшли повішене на знаку метро "Осокорки" тіло дівчини.

Самогубства в Києві

Нагадаємо, що це не перший випадок пов'язаний з самогубствами у столиці.

Раніше РБК-Україна писало про двох 17-річних дівчат, які викинулись із даху багатоповерхівки. Ситуація відбулась в жовтні минулого року.

За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства.

Зауважимо, що за два тижні до того у Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі.

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