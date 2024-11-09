ua en ru
Сб, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки"

Київ, Субота 09 листопада 2024 19:26
UA EN RU
У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки" Фото: у Києві дівчина повісилася на знаку метро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Києві дівчина вчинила самогубство. Вранці правоохоронці знайшли дівчину повішеною на знаку метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва та ЗМІ.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що зранку правоохоронці знайшли повішене на знаку метро "Осокорки" тіло дівчини.

Як розповіли РБК-Україна в поліції Києва, судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті. Про причини наразі невідомо, поліція з'ясовує всі деталі інциденту.

Відомо, що дівчина була лише 2000 року народження.

Самогубства в Києві

Нагадаємо, що це не перший випадок пов'язаний з самогубствами у столиці.

Раніше РБК-Україна писало про двох 17-річних дівчат, які викинулись із даху багатоповерхівки. Ситуація відбулась в жовтні минулого року.

За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства.

Зауважимо, що за два тижні до того у Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії
Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії