У Києві деблокували тіло ще одної жертви, кількість постраждалих перевищила 30 осіб

"Кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки. Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі", - написав Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська знову здійснили комбіновану атаку на територію України. Основою ціллю росіян був Київ та Біла Церква. Росія застосувала дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила будинок і спричинила значні пошкодження.