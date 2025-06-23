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У Києві деблокували тіло ще одної жертви, кількість постраждалих перевищила 30 осіб

Понеділок 23 червня 2025 15:18
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У Києві деблокували тіло ще одної жертви, кількість постраждалих перевищила 30 осіб Фото: наслідки обстрілу Києва у ніч на 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала чергового удару по Києву цієї ночі. Станом на 15:00 відомо про понад 30 постраждалих та 8 загиблих внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки. Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі", - написав Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська знову здійснили комбіновану атаку на територію України. Основою ціллю росіян був Київ та Біла Церква. Росія застосувала дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила будинок і спричинила значні пошкодження.

Більше про наслідки масованого обстрілу столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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