У Києві деблокували тіло ще одної жертви, кількість постраждалих перевищила 30 осіб
Російська Федерація завдала чергового удару по Києву цієї ночі. Станом на 15:00 відомо про понад 30 постраждалих та 8 загиблих внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки. Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі", - написав Ткаченко.
Також Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.
Нічний обстріл Києва
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська знову здійснили комбіновану атаку на територію України. Основою ціллю росіян був Київ та Біла Церква. Росія застосувала дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила будинок і спричинила значні пошкодження.
Більше про наслідки масованого обстрілу столиці - в матеріалі РБК-Україна.
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