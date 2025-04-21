У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку: оголошено підозру

Четверо підлітків побили військового у київському Гідропарку. Усім їм оголосили підозру за хуліганство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Інцидент стався 18 квітня. За даними слідства, група підлітків - троє 17-річних та один 15-річний - спровокували конфлікт із чоловіком у військовій формі, який проходить службу у підрозділі Нацгвардії.
Відомо, що військовий перебував у відпустці та приїхав до Києва.
Очевидці розповіли, що перед нападом підлітки сперечалися з іншими людьми, а потім почали агресивно поводитися щодо військовослужбовця.
Момент сутички був знятий на відео.
Чотирьом неповнолітнім, які вчинили бійку з військовослужбовцем у столичному Гідропарку, повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).
Наразі прокуратура подала клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі поліції Києва.
Нагадаємо, на початку лютого в Рівному жінка побила військового металевою трубою. У нього виявили забої.
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