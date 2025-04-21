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У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку: оголошено підозру

Фото: У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Четверо підлітків побили військового у київському Гідропарку. Усім їм оголосили підозру за хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Інцидент стався 18 квітня. За даними слідства, група підлітків - троє 17-річних та один 15-річний - спровокували конфлікт із чоловіком у військовій формі, який проходить службу у підрозділі Нацгвардії.

Відомо, що військовий перебував у відпустці та приїхав до Києва.

Очевидці розповіли, що перед нападом підлітки сперечалися з іншими людьми, а потім почали агресивно поводитися щодо військовослужбовця.

Момент сутички був знятий на відео.

Фото: У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку

Чотирьом неповнолітнім, які вчинили бійку з військовослужбовцем у столичному Гідропарку, повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). 

Наразі прокуратура подала клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі поліції Києва.

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