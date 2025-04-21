ua en ru
Пн, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку: оголошено підозру

Понеділок 21 квітня 2025 12:47
UA EN RU
У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку: оголошено підозру Фото: У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Четверо підлітків побили військового у київському Гідропарку. Усім їм оголосили підозру за хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Інцидент стався 18 квітня. За даними слідства, група підлітків - троє 17-річних та один 15-річний - спровокували конфлікт із чоловіком у військовій формі, який проходить службу у підрозділі Нацгвардії.

Відомо, що військовий перебував у відпустці та приїхав до Києва.

Очевидці розповіли, що перед нападом підлітки сперечалися з іншими людьми, а потім почали агресивно поводитися щодо військовослужбовця.

Момент сутички був знятий на відео.

У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку: оголошено підозруФото: У Києві чотири підлітки побили військового на Гідропарку

Чотирьом неповнолітнім, які вчинили бійку з військовослужбовцем у столичному Гідропарку, повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі прокуратура подала клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі поліції Києва.

Схожі інциденти

Нагадаємо, на початку лютого в Рівному жінка побила військового металевою трубою. У нього виявили забої.

Також 8 лютого стало відомо, що в Одесі працівники медичної клініки побили жінку, чий син загинув на війні з Росією. Її повалили на підлогу і били рукою по голові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Прокуратура Війна в Україні Військовий
NEWS
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей