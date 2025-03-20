У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, а потім наклав на себе руки

Близько 13:00 поліцейським повідомили, що в Подільському районі сталася стрілянина. Правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік зайшов в офісну будівлю і кілька разів вистрілив у співробітницю компанії. Після цього зловмисник зник з місця злочину.

Фото: поліцейські розслідують стрілянину в Києві (t.me/gunpKyiv)

53-річну жінку доправили до лікарні. Вона дістала поранення обличчя та тіла.

Поліцейські виявили на місці злочину "пристрій для відстрілу гумових куль", який залишив стрілець.

"Надалі зловмисник транспортним засобом дістався до одного з мостів столиці та, покинувши автомобіль, вчинив самогубство, зістрибнувши з мосту в Дніпро", - уточнили в поліції.

Тіло чоловіка з річки дістали рятувальники, його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.