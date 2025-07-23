У Києві чоловік розстріляв авто на ходу з пістолета, його затримали

Сьогодні зранку, 23 липня, невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрільбу з пістолета по автомобілю, що рухався. Згодом нападника затримала поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Повідомлення про стрілянину надійшло від місцевих мешканців, які повідомили, що невідомий відкрив стрільбу на території житлового комплексу по автомобілю, який рухався. На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав.
Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у липні в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини вбивства.
Окрім того, раніше столична поліція встановлювала обставини вбивства чоловіка в Деснянському районі. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
Також у травні в одному з готелів Святошинського району Києва також сталася стрілянина. Тоді у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. В результаті проведених заходів зловмисника затримали.
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