У Києві чоловік розстріляв авто на ходу з пістолета, його затримали

Сьогодні зранку, 23 липня, невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрільбу з пістолета по автомобілю, що рухався. Згодом нападника затримала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомлення про стрілянину надійшло від місцевих мешканців, які повідомили, що невідомий відкрив стрільбу на території житлового комплексу по автомобілю, який рухався. На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Поліція знайшла стрілка

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав.

Що йому загрожує

Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.