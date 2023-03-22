У Києві чоловік підірвав себе гранатою біля дитмайданчику

У Києві зранку 22 березня у руках чоловіка розірвалася граната. Внаслідок вибуху житель столиці загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.
На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).
Фото: житель Києва підірвав себе гранатою (facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, 19 березня у Чернігові у дворі житлового будинку чоловік підірвався на гранаті.
Також нещодавно у Херсонській області 35-річний чоловік натрапив на російську міну у лісі.
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