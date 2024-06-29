У Києві чоловік підірвав гранату: пошкоджено 11 автомобілів (фото)

"Сьогодні, близько 01:00, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району", - йдеться у повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати. Підривником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки затримали за місцем мешкання, залучивши спецпризначенців "Корд".

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Порушнику загрожує до 7 років ув'язнення.



