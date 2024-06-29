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У Києві чоловік підірвав гранату: пошкоджено 11 автомобілів (фото)

Фото: у Києві чоловік підірвав гранату, пошкоджено 11 автомобілів (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві чоловік висмикнув чеку із гранати у Деснянському районі 29 червня. У результаті пошкоджено більше десяти авто, але ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Сьогодні, близько 01:00, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району", - йдеться у повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати. Підривником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки затримали за місцем мешкання, залучивши спецпризначенців "Корд".

 

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Порушнику загрожує до 7 років ув'язнення.


 

Вибухи гранат у Києві

Зазначимо, що подібний випадок у Києві вже далеко не перший. Наприклад, у квітні в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва стався вибух гранати. Постраждали двоє чоловіків.

А на початку червня у Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Внаслідок інциденту поранення отримала жінка.

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