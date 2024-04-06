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У Києві чоловік з ножем напав на працівників ТЦК

Ілюстративне фото: у Києві чоловік з ножем напав на працівників ТЦК (umdpl info)
Автор: Наталія Кава

Чоловік з ножем напав на працівників Деснянського ТЦК у місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Деснянського районного ТЦК та СП.

Як розповіли у відомстві, інцидент трапився 6 квітня об 11:50 під час роботи мобільної групи з оповіщення по вулиці Шалом Алейхама.

Коли патруль розмовляв з військовозобовʼязаним то до них зі спини підійшов та наніс удар по голові військовослужбовця чоловік. Потім він дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого військовослужбовця, який був поряд.

Чоловік погрожував та нападав однак військовослужбовці змогли тримати його на відстані та викликати поліцію. Правоохоронці затримали нападника, задокументували злочин та вилучили речові докази.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Ми також писали, що у мережі з'явився фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. Неправдиву інформацію поширила російська пропаганда.

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