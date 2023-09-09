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В Києві чоловік з ножем напав на двох дітей: його розшукують

Фото: Поліція розшукує чоловіка, який напав на двох дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві чоловік напав на двох дітей, одного з яких він поранив. Наразі зловмисника розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За даними поліції, сьогодні близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. В той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу. 

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому - завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Наразі вживаються заходи з затримання зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Напади на дітей

Нещодавно у Німеччині російськомовний чоловік напав на дітей через українську мову. Одного хлопчика зловмисник скинув з мосту. 

Зараз чоловіка оголошено в розшук. На вигляд зловмиснику від 40 до 45 років.

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Київполиция